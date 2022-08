Une voiture fonce dans une fête de mariage au Canada: 2 morts et 10 blessés

Une voiture a foncé dans un groupe de personnes réunies pour un mariage, samedi soir, dans la région de Vancouver (ouest du Canada). Deux personnes sont décédées et une dizaine d'autres ont été blessées, dont deux grièvement, rapportent dimanche les médias locaux.



La conductrice du véhicule incriminé est âgée d'une soixantaine d'années. Elle collabore à l'enquête et n'a pas encore été mise en examen.



"Ça ne ressemble pas à un crime, mais plutôt à un accident et à une situation très, très triste", a expliqué un responsable des pompiers à la chaîne canadienne Global News.