Une voiture percute la foule en Chine, cinq morts

Une voiture percute la foule en Chine

Un homme a percuté des piétons au volant de son véhicule mercredi dans la métropole de Canton (sud de la Chine), faisant au moins cinq morts et 13 blessés, a annoncé la police locale.





Le drame, dont la cause est pour l'heure inconnue, est survenu à 17H25 (09H25 GMT) à proximité d'un carrefour de la ville, peuplée de 19 millions d'habitants et grand centre urbain et manufacturier du pays. "Le conducteur (...) a été interpellé par les policiers et l'accident fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie", a indiqué la police de Canton sur le réseau social chinois Weibo.





Le suspect est un homme de 22 ans, originaire d'une autre ville de la même province du Guangdong. Des médias chinois ont publié des images montrant des morts ou des blessés gisant au sol, ainsi que le suspect jetant des poignées de billets de banque en l'air après l'incident avant d'être interpellé.