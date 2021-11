Ursula von der Leyen a pris un avion privé pour seulement 50 kilomètres

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne en Turquie

Depuis son entrée en fonction, la politicienne allemande a utilisé des jets privés pour 18 de ses 34 voyages officiels. Pour les porte-parole de l’exécutif, il n’y avait pas d’alternative possible.





La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a utilisé un jet privé pour un trajet de seulement 50 kilomètres, qui aurait probablement pu être effectué par d’autres moyens moins coûteux et moins polluants. Cette révélation intervient juste après que les dirigeants mondiaux se sont réunis à Glasgow pour la 26e conférence mondiale sur le climat, la Cop26.





Ces derniers se sont réunis pour décider de la manière de réduire les émissions de la planète, mais ce sont eux qui font souvent les choix les moins durables pour leurs transports. Bien sûr, compte tenu de leur rôle et de l’importance (et souvent de l’urgence) de leurs missions, on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils se déplacent à vélo, mais ils pourraient, dans la mesure du possible, opter pour le choix le moins polluant, ne serait-ce que pour donner l’exemple.





Des petits trajets en avion privé

Aujourd’hui, le Telegraph, a révélé que la présidente de la Commission a utilisé des jets privés pour 18 de ses 34 voyages officiels depuis sa prise de fonction en décembre 2019. Le plus court de ces voyages était un trajet de seulement 50 kilomètres entre Vienne et Bratislava. Ursula von der Leyen a également utilisé un jet privé pour un voyage de Bruxelles à Londres pour les négociations commerciales du Brexit en janvier 2020, mais a pris l’Eurostar au retour. Une équipe de commissaires européens, dont Ursula von der Leyen, a affrété à deux reprises des avions privés pour un vol de 31 minutes seulement vers Strasbourg, en France, afin d’assister à des réunions au Parlement européen.





“Beaucoup de ces voyages ne peuvent pas être effectués par des vols commerciaux” ou d’autres moyens de transport, a toutefois affirmé une source exécutive au journal, défendant ce choix. Les règles de l’UE prévoient que les hauts fonctionnaires de Bruxelles peuvent prendre des “taxis aériens” lorsqu’il n’existe pas d’alternative commerciale viable, en cas de “contraintes de calendrier” ou de problèmes de sécurité.