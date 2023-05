USA : Ces milliardaires à la recherche de l’immortalité

La mort a toujours fasciné les scientifiques. C’est très probablement, l’un des rares phénomènes biologiques qui leur est impossible de contrôler. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils rendent les armes.







Des milliardaires comme Jeff Bezos investissent des milliards dans des startups dont le but est de comprendre le processus de vieillissement qui conduit infailliblement à la mort.





La reprogrammation cellulaire





Le fondateur d’Amazon met plusieurs milliards de dollars dans Altos Labs, une startup dont il est l’un des fondateurs. Altos Labs développe des techniques de reprogrammation cellulaire pour lutter contre les maladies et prolonger l’espérance de vie.





La startup veut comprendre le processus de vieillissement au niveau cellulaire et génétique afin d’essayer de le prévenir ou de l’inverser. D'après cette société, il est possible d’y parvenir en procédant à une reprogrammation cellulaire soigneusement contrôlée.





La cryogénie





L’autre technique qui intéresse certains milliardaires est la cryogénie. Peter Thiel, le cofondateur de PayPal est l'un de ses farouches ambassadeurs . Il faut déjà dire que la cryogénisation consiste à congeler le corps humain après la mort dans l'espoir de le faire revivre dans le futur.





Il s’agit de soumettre le corps du mort à une température pouvant atteindre les -196 degré celsius. L’espoir est que la science à l’avenir aura acquis les connaissances nécessaires pour redonner vie aux corps préservés. La cryogénie est déjà utilisée dans les cliniques de fécondation et les hôpitaux pour conserver des parties du corps humains comme les ovules, le sperme, les embryons, et les cellules sanguines.