USA : Cette surprenante méthode de la CIA pour entrer en contact avec des informateurs russes

Aux Etats-Unis, la CIA (Central Intelligence Agency) tente d'entrer en contact avec des informateurs russes. La plus prestigieuse agence américaine de renseignement a publié sur Télégram et ses réseaux sociaux une vidéo destinée aux désillusionnés du régime Poutine. L’objectif est de les amener à révéler les secrets de leur pays.



«Nous cherchons des personnes fiables qui peuvent nous dire…»



La CIA espère, par ce biais, nouer des liens avec des personnes travaillant dans les domaines de la diplomatie, de la science, du renseignement, de la technologie, etc. La vidéo souligne que chacun peut agir pour améliorer la situation dans le pays, en diffusant toutes sortes de renseignements. Des instructions sont également fournies pour utiliser le navigateur Tor permettant d’accéder au Dark Web.



«La CIA veut connaître la vérité sur la Russie et nous cherchons des personnes fiables qui peuvent nous dire cette vérité. Vos informations peuvent être plus précieuses que vous ne le pensez», peut-on entendre dans la vidéo promotionnelle, selon TF1.



Faire fuiter des informations par le Dark Web



Un responsable de la CIA a indiqué à l’AFP que l’objectif poursuivi par l’agence est de fournir à ces informateurs des «moyens aussi sûrs que possible» pour la contacter. Le Dark Web est mis à leur disposition, de même que des outils de cryptage des communications pour faire fuiter les informations. L'agence américaine espère que ces outils amèneront les indécis à sauter le pas.