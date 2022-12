USA : Claudine Gay sera la première présidente noire d’Harvard University

Claudine Gay sera la première présidente noire d’Harvard University

C’est une première aux Etats-Unis. La prochaine présidente de la prestigieuse université Harvard est une Afro-Américaine. La nomination de Claudine Gay a été annoncée hier jeudi dans un communiqué, par Penny Pritzker, d’Havard Corporation.





« Au nom des conseils d’Administration de Havard, je suis extrêmement heureuse d’annoncer que Claudine Gay a été élue pour devenir la 30ème présidente de l’Université d’Harvard à compter du 1er juillet 2023 » a indiqué Penny Pritzker. Claudine Gay est l’actuelle doyenne de la Faculté des arts et des sciences de la prestigieuse université américaine. Sa nomination intervient alors que la Cour suprême mène actuellement des débats sur la discrimination positive au sein des universités américaines, notamment les plus vieilles comme Harvard.





Un processus qui a débuté en juillet 2022





Selon le communiqué du comité de recherche du nouveau président de l’Université, l’élection de Claudine Gay marque l’aboutissement d’un processus de recherche robuste et intensif. Ce processus a commencé début juillet avec l’envoi d’un mail à plus de 400.000 professeurs, étudiants, membres du personnel, anciens élèves, responsables de l’enseignement supérieur et d’autres personnes bien placées dont les conseils sont utiles. Il y a eu plus de 150 entretiens et une dizaine de consultations avec les importants groupes de direction du corps professoral et les groupes d’anciens élèves et d’amis de toutes les facultés et écoles d’Harvard.





Le comité de recherche dit avoir passé du temps à examiner les principales opportunités et défis auxquels l’université est confrontée, les principales qualités à rechercher chez le prochain président, tout ceci, avec l’aide d’un grand nombre de personnes et de groupes.





« Une leader remarquable »





Finalement ils ont porté leur choix sur Claudine Gay. Une « leader remarquable qui se consacre profondément au maintien et à l’amélioration de l’excellence académique de Harvard, à la défense de la valeur et des valeurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, à l’élargissement des opportunités et au renforcement de Harvard en tant que sources d’idées et de force pour le bien du monde » encense le communiqué. En tant que doyenne de la Faculté des arts et des sciences depuis 2018, et précédemment doyenne des sciences sociales, Claudine a apporté à ses fonctions un mélange rare d’incisivité et d’inclusivité, d’éventail intellectuel et de sens stratégique, d’ambition institutionnelle et d’humilité personnelle, poursuit la note.





Elle va succéder à Larry Bacow