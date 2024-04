USA : L’acteur Alec Baldwin perd son sang-froid face à une militante pro-palestinienne

Alors qu’il recevait un appel dans un café de Manhattan, l’acteur américain Alec Baldwin a été approché par une militante pro-palestinienne, qui a commencé par le filmer, lui demandant à plusieurs reprises pourquoi il avait "tué" Halyna Hutchins, sur le tournage de « Rust », et pourquoi il n’est pas en prison.





Dites : « Libérez la Palestine » et « Fuck Israël »





Sur les images, on voit l’acteur garder son calme. Il n’a pas réagi au premier abord. Mais il a commencé par s’irriter quand la femme lui a demandé à plusieurs reprises de dire : « Libérez la Palestine » et « Fuck Israël. »





L'acteur coupe son appel téléphonique et s’avance vers la porte du café. Il l’ouvre et demande à la militante pro-palestinienne de s’en aller. Elle l’ignore.