USA : Le chanteur Justin Timberlake arrêté par la police

La pop star Justin Timberlake a été arrêtée par la police, dans la matinée de ce mardi 18 juin 2024, à Sag Harbor, un village côtier des Hamptons (New-York). Selon le magazine People, il venait de quitter l’American Hôtel après un dîner.







Un communiqué du procureur du comté de Suffolk, indique que le musicien doit répondre des accusations de conduite en état d’ébriété et de non arrêt à un panneau d’arrêt.









Actuellement en tournée mondiale









L’interprète de « Better Place » est actuellement en tournée mondiale. Il est attendu à Chicago ce week end pour des concerts et à New York, la semaine prochaine, pour deux spectacles.





Justin Timberlake est un grand nom de la musique américaine. Il a remporté 10 Grammy et 4 Primetime Emmy Awards dans sa carrière.