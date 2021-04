USA : le patron d’Amazon Jeff Bezos soutient une hausse de l’impôt sur les sociétés

L’argent des Gafa serait même un engrenage clé pour relancer la machine économique de l’ère post Covid. Joe Biden, le nouveau président des Etats-Unis n’a pas caché sa volonté d’augmenter les impôts sur les sociétés et des ultra-riches. Cet argent supplémentaire dans les caisses serait destiné à financer en partie le gigantesque plan de relance de 2 000 milliards de dollars dans les infrastructures du pays. Le locataire de la Maison blanche compte notamment ramener les impôts sur les sociétés à 28 % alors que ceux-ci avaient été abaissés de 35 % à 21 % sous l’ère Donald Trump.





L’homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, le patron d’Amazon, s’est dit favorable à voir ses impôts augmentés pour favoriser la relance de l’économie américaine. Si depuis plusieurs années en Europe, plusieurs gouvernements tentent de taxer davantage les géants de l’internet pour soulager leur budget, les Etats-Unis commencent à se pencher sérieusement sur le dossier.Mais surtout, il veut s’attaquer aux géants de l’internet qui « utilisent diverses astuces juridiques et ne paient pas un seul centime d’impôt fédéral sur les bénéfices ». Un comble pour une entreprise comme Amazon qui pendant pandémie a quasiment doublé son bénéfice net à 21 milliards de dollars en 2020...À vrai dire, les géants du numérique en étant de plus en plus ciblés par les politiques qui disposent d’autres armes pour s’attaquer à leur position dominante ont tout intérêt à jouer la carte de la relance y compris en payant plus d’impôts. Joe Biden a nommé des experts anti-monopoles au plus haut niveau et affiché son soutien à un mouvement de création d’un syndicat dans un entrepôt du groupe Amazon en Alabama. Ce serait une première pour Amazon aux Etats-Unis en cas de succès.Mais surtout, les géants de l’internet savent qu’une reprise rapide dans le pays sera un gage de business assuré en plus. Donc dans ce scénario même si les impôts augmentent, les bénéfices continueront d’augmenter. Donc, ils seront gagnants à la fin.« Nous avons hâte de voir le Congrès et le gouvernement se réunir pour trouver une bonne solution, qui soit équilibrée et maintienne ou même fortifie la compétitivité américaine », a conclu Jeff Bezos.