USA : Le rappeur Soulja Boy propose d’acheter Tik Tok, sous menace d’interdiction

Aux Etats-Unis, Tik Tok pourrait être interdit dans moins d'un an. Le président américain Joe Biden a récemment signé un texte qui prévoit de bannir l’application chinoise si elle ne coupe pas ses liens avec sa maison-mère ByteDance. En clair, l’oncle Sam lui impose un changement de propriétaire.









« Je ne peux pas croire que vous allez les laisser interdire Tik Tok comme ça »









Le rappeur noir-américain Soulja Boy s’est déjà proposé pour acheter le réseau social. « Je ne peux pas croire que vous allez les laisser interdire Tik Tok comme ça. Et vous trouvez tout ça drôle. S’ils le font sur cette application ou site. Pas cool, vous verrez plus tard. Combien voulez-vous pour Tik Tok ? Je vais l’acheter », a écrit le natif de Chicago sur X. Pour l’heure on est encore loin d’un rachat de l’application par une autre personne physique ou morale.