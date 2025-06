USA: Les contrevérités de cet ami de Barron Trump sur Khaby Lame

Le TikTokeur Khaby Lame a été arrêté à l’aéroport international Harry Reid de Las Vegas, le 06 juin dernier pour violation des lois sur l’immigration. L'Italien a « dépassé la durée de validité de son visa », informe un communiqué de la police américaine de l’immigration (ICE).





Le jeune homme de 25 ans a été relâché dans la même journée et autorisé à quitter volontairement les Etats-Unis.





« TikToker d’extrême gauche »





Il faut dire qu’aux premières heures de son arrestation Bo Loudon, un influenceur Pro-trump, proche du jeune fils du président Barron Trump, a publié un message sur X dans lequel il traitait Khaby Lame d’ « immigrant illégal » et de tiktokeur « d’extrême gauche ».





« Khaby Lame, un TikToker d’extrême gauche et sans papier, vient d’être arrêté et est actuellement détenu par l’ICE sous la présidence de Trump. J’ai découvert qu’il s’agissait d’un clandestin ayant dépassé la durée de validité de son visa et fraudé le fisc, et j’ai personnellement entrepris des démarches pour le faire expulser » s’est-il vanté dans ce message presque incohérent.





« C’est « un mensonge total et complet… »





Le réseau social d’Elon Musk a démenti ces informations dans une alerte.





C’est « un mensonge total et complet. Khaby Lame n’est pas dans un centre de détention de l’ICE et n’est pas un TikTokeur d’extrême gauche car ses publications ne sont pas politiques » réfute la plateforme.





Il faut dire que l’Italien ne s’est pas encore prononcé sur sa brève arrestation chez l’Oncle Sam.