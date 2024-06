USA : les règles du débat de ce soir entre Biden et Trump

Le président des États-Unis et son prédécesseur s'affronteront ce soir pour la première fois depuis octobre 2020, lors du premier débat présidentiel avant les élections de novembre.







Le président des États-Unis, Joe Biden, et son prédécesseur, Donald Trump, s'affronteront ce soir pour la première fois depuis octobre 2020, à l'occasion du premier débat présidentiel avant les élections de novembre qui se tiendront à Atlanta. Géorgie, à 21h heure locale (demain trois heures du matin en Italie). L'événement, diffusé sur "CNN", durera 90 minutes et sera animé par Jake Tapper et Dana Bash, deux des visages les plus connus de la station. Tout en suivant certaines des traditions qui régissent normalement les débats présidentiels (les deux candidats pourront prendre des notes pendant le débat, mais ne pourront pas en apporter de prêtes), l'événement présentera quelques particularités par rapport aux années passées. La première nouveauté est représentée par le fait que deux spots publicitaires seront diffusés pendant le débat : un détail qui, dans le passé, lorsque des événements similaires étaient organisés par la Commission des débats présidentiels et non par un média individuel, n'était pas prévu.













Les deux candidatsDe plus, ils ne pourront pas parler à leurs collaborateurs respectifs pendant les spots publicitaires, mais ils auront un moment pour souffler et rassembler leurs idées avant de reprendre la discussion. De plus, contrairement au passé, le public n'aura pas accès au studio de télévision. Une demande de la campagne électorale de Biden qui, selon le "New York Times", aurait été présentée à la lumière du fait que Trump a l'habitude d'interagir beaucoup avec le public qui lui est favorable lors des débats. Les deux seront à leurs pupitres respectifs lors de la discussion : les sièges ont été attribués à pile ou face, et Biden a ainsi pu choisir de se placer à droite de l’écran, selon le point de vue des spectateurs.