USA : Rick Ross agacé par une révélation de Jada Pinkett Smith sur Tupac

La star du film « Set It Off » (Le prix à payer), Jada Pinkett Smith, était une amie de la légende du rap américain Tupac Amaru Shakur. Dans une interview accordée au « Rollingout » en octobre dernier, l'épouse du célèbre acteur Will Smith a même indiqué que le regretté artiste était « son âme sœur ».





« Son alopécie était bien plus extrême que la mienne »





« Si les vies antérieures existent, je pense que Pac et moi avons voyagé ensemble » a-t-elle ajouté. L’actrice était suffisamment proche de Tupac pour savoir, par exemple, qu’il souffrait d’alopécie, une maladie qui provoque la perte des cheveux.





« Son alopécie était bien plus extrême que la mienne », assure-t-elle. Ces révélations ont suscité un torrent de réactions sur les réseaux sociaux. Beaucoup d’internautes ont estimé qu’elle divulguait un peu trop sur la légende du rap américain. Rick Ross est un peu de cet avis. Dans le podcast « BET Talks » publié récemment, le rappeur a clairement demandé à Jada Pinkett de laisser Tupac reposer en paix.





« Jada, laisse Tupac reposer en paix. Nous n’avons pas besoin de le savoir ».





« Ce que fait Jada n’affectera pas ma décision de me marier un jour, mais ce que je dis, c’est putain, elle doit être un plus grand exemple que ça. Allez , Jada, laisse Tupac reposer en paix. Nous n’avons pas besoin de le savoir. Le mec c’est une légende. Il est mort depuis 30 ans » s’est agacé l’interprète de « Hustlin ». Pour lui, Jada Pinkett serait bien inspirée de parler au public de son mari. « Dites-nous, ce que vous ressentez en marchant sur un tapis, une fois que vous n’avez plus vos culottes », a suggéré Rick Ross.