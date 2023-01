[Vidéo] USA : un pasteur dit avoir visité l’enfer et les démons chantaient « du Rihanna »

un pasteur dit avoir visité l’enfer et les démons chantaient « du Rihanna »

Aux États-Unis, Gerald Johnson, un pasteur de l’Etat de Michigan a révélé dans une vidéo sur Tik Tok son bref voyage en enfer. C'est à la suite d'une crise cardiaque en 2016. Une "courte mort" dont il dit être revenu, mais après avoir vu des choses « indescriptibles ». « Mon esprit a quitté mon corps physique », explique-t-il dans une vidéo devenue virale sur le réseau social chinois.





« Je pensais que j’allais au ciel parce que je pensais que j’avais fait tant de bien dans cette vie et aidé tant de gens, et pris tant de décisions qui étaient des décisions divines. Mais au lieu de monter, je suis descendu. Je suis allé littéralement au centre de la terre. C’est là que se trouve l’enfer. J’ai vu un homme marcher à quatre pattes comme un chien et se brûler de la tête aux pieds » a déclaré le pasteur.





« Il y avait des démons tenant les chaînes »





Les yeux de cet homme étaient exorbités et pire, il portait des chaînes au cou. Il était comme un chien de l’enfer. Il y avait des démons tenant les chaînes, a poursuivi Gérald Johnson. Les démons en question chantaient la chanson « Umbrella » de Rihanna, la star Barbadienne et « Don’t Worry Be Happy » de Bobby McFerrin. Selon lui, ce n'était pas les versions originales, mais des interprétations atroces dont le seul but était de tourmenter le peuple des enfers.





« Vous avez choisi d’adorer Satan »