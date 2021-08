Utilisation des DTS : Macky Sall donne l'exemple

Le Président Macky Sall s'est engagé à consacrer à la santé 5% des Droits de tirage spéciaux affectés au Sénégal par le Fonds monétaire international. Il a invité ses collègues africains à suivre son exemple pour donner un «signal aux partenaires».





En officialisant l'allocation des Droits de tirage spéciaux, lundi 23 août, la directrice générale du Fonds monétaire internationale (FMI), Kristalina Georgieva, a insisté sur le mode d'emploi de ces fonds par les bénéficiaires. «L'utilisation de l'allocation de DTS devra être faite avec précaution et en toute transparence. J'ai recommandé aux autorités de les utiliser pour répondre aux besoins urgents et au redressement des réserves de change», avait-elle confié, mercredi 18 août, au sommet extraordinaire virtuel des chefs d'Etat de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC). Cet appel est manifestement arrivé jusqu'aux oreilles du Président Macky Sall, qui vient de prendre un engagement dans ce sens.





«Nous avons reçu les premiers droits de tirage spéciaux et je félicite le Fonds monétaire et tous les pays qui s'engagent avec nous, a d'abord déclaré le chef de l'Etat lors de la Conférence du G20 Compact avec l'Afrique, tenue vendredi 27 août à Berlin, en Allemagne. Maintenant, nous nous battons pour leur réallocation. A ce niveau je voudrais, au nom du Sénégal, dire que nous pouvons nous engager à remettre une partie de ces DTS sur les dépenses prioritaires de la santé.»





Macky Sall a listé comme prioritaires, «les dépenses telles que la production de vaccins, mais également, tous les frais dans le secteur de la santé, la mise à niveau de nos hôpitaux et la riposte sanitaire». Il s'est voulu rassurant en allant plus loin : «En ce moment, jusqu'à 5%, je pense que c'est un sujet sur lequel, je peux m'engager.»





Le président de la République n'a pas manqué d'inviter ses pairs africains à suivre son exemple. «Je souhaite que les collègues ici présents donnent ce signal aux partenaires, afin que cette réallocation puisse devenir une réalité», a lancé Macky Sall à une assistance composée notamment des Présidents Paul Kagame (Rwanda), Alpha Condé (Guinée), Nana Akufo-Addo (Ghana) et Félix Tshisekedi (RD Congo).