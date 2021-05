Vaccin AstraZeneca : L'Europe réclame en justice les doses non livrées au 1er trimestre

Le groupe suédo-britannique a livré 30 millions de doses contre le Covid-19, alors que 120 millions étaient attendues.



Les problèmes de livraison du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 irritent l’Union européenne depuis plusieurs mois. Ce mardi, l’UE réclame devant la justice belge qu’AstraZeneca livre d’ici fin juin aux 27 pays membres les 90 millions de doses qui n’ont pas été livrées au premier trimestre, sous peine d’astreintes financières.



C’est la première fois que la Commission précise ses exigences dans la procédure qu’elle a engagée contre le laboratoire. Le groupe suédo-britannique n’a livré au premier trimestre que 30 millions de doses sur les 120 millions prévues. Pour le deuxième trimestre, il ne prévoit de fournir que 70 millions sur les 180 millions qu’il devait initialement livrer. Ces retards importants ont amené l’exécutif européen à l’attaquer en avril devant un tribunal de Bruxelles (Belgique) pour qu’il respecte ses engagements. Le contrat est de droit belge. Une audience aura lieu le 26 mai.



« Nous demandons que le tribunal demande à la société d’effectuer les livraisons et que, dans le cas où elle ne respecterait pas cette obligation, qu’on puisse demander le paiement d’astreintes », explique un porte-parole de la Commission européenne. Une deuxième procédure, plus longue, a été engagée sur le fond, afin que la justice détermine « s’il y a eu violation ou non du contrat de pré-achat des vaccins ».



Le vaccin AstraZeneca souffre en plus d’un déficit de confiance. Même si les cas sont très rares sur la masse de personnes vaccinées, il est susceptible de causer des thromboses mortelles. La France se retrouve ainsi avec 3 millions de doses en stock qui n’ont pas encore trouvé preneur.



Un débat existe en outre sur l’efficacité de ce vaccin sur les différents variants du virus. Stéphane Korsia-Meffre, rédacteur médical pour le Vidal, a expliqué lundi au Parisien que « l’efficacité sur les formes légères à modérées passerait d’environ 66 % à 22 %, (mais) aucune donnée ne permet de dire qu’il y a une perte d’efficacité sur les formes sévères ».