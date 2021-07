Vaccin : plus de 2 millions de rendez-vous pris sur Doctolib depuis les annonces de Macron

Plus de 2 millions de Français ont déjà pris des rendez-vous sur Doctolib en vue de se faire vacciner, depuis les annonces d’Emmanuel Macron en début de semaine, a annoncé ce mercredi 14 juillet à l’AFP la plateforme.



Le président de la République a décidé d’imposer le pass sanitaire à l’entrée de la plupart des lieux publics et rendu la vaccination obligatoire pour les soignants et ceux au contact des personnes fragiles, sanctions à la clef.



Certaines de ces mesures entreront en vigueur dès cet été, poussant de nombreux Français jusqu’ici hésitants ou méfiants à sauter le pas et à réserver des créneaux de vaccination.





Selon un pointage communiqué par Doctolib mercredi matin, 2,24 millions de personnes ont pris rendez-vous depuis les annonces du chef de l’État lundi soir.