Valérie Pécresse, lourdement endettée, refuse un don de 2.000 euros de Nicolas Sarkozy

Valérie Pécresse refuse un don de Sarkozy

La grande perdante de l’élection présidentielle, candidate des Républicains, a renvoyé à l’expéditeur le virement bancaire de Nicolas Sarkozy, annonce la presse française.





Sous les 5 % (4,78 % exactement) au premier tour de l’élection présidentielle, Les Républicains ont subi une déroute monumentale au point de ne même pas obtenir le remboursement de leurs frais de campagne. Un scénario auquel ils ne s’étaient visiblement pas assez préparés et dont ils subissent aujourd’hui les lourdes conséquences. La survie du parti dépend en effet désormais du succès d’un appel désespéré aux dons. Or, à ce jour, seuls 2,5 millions d’euros ont été récoltés sur les 7 millions espérés. Personnellement endettée “à hauteur de 5 millions d’euros”, Valérie Pécresse risque elle-même la banqueroute.





Retour à l’expéditeur

Selon une information de Politico, relayée par la presse française, Nicolas Sarkozy aurait fait un don “à quatre chiffres”, d’un montant de “2.000 euros”, affirme Le Parisien... immédiatement refusé par la principale concernée et rapidement renvoyé à l’expéditeur. Non merci: “Elle ne demande pas la charité, mais la solidarité et l’amitié”, a fait savoir l’entourage de Valérie Pécresse, précise Le Figaro. “C’est une femme d’honneur”, confie encore un proche au quotidien. Il faut dire que l’ancien président de la République a non seulement brillé par son absence et son silence lors de la campagne de la candidate LR mais s’est en outre autorisé à la critiquer durement en coulisses. Il a finalement pris la parole avant le second tour pour appeler à voter pour Emmanuel Macron.