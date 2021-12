Variant Omicron : l'Asie referme ses portes face à la menace

Quelle est l’incidence d’Omicron sur les vaccins contre le Covid-19 ? L’équipe qui a pu isoler le nouveau variant à Hong Kong estime ce mercredi 1er décembre que le virus mutant pourrait réduire l’efficacité des vaccins. Une annonce qui intervient dans un contexte de reverrouillage des frontières dans la région.



Sur les 50 mutations d’Omicron, 32 sont des protéines de pointe : celles que ciblent les vaccins pour renforcer notre immunité contre la maladie. Pour les chercheurs de l’Université de Hong Kong (HKU), l’efficacité des vaccins contre le Covid-19 devrait donc diminuer, sans qu’il soit possible de dire pour l’instant quel sera le niveau de cette baisse de protection.



L’équipe du docteur To Kwai-Wang est la première en Asie a avoir pu isoler le variant. D’autres tests seront nécessaires pour estimer la force de transmission du mutant. Mais déjà les gouvernements prennent les devants. Hong Kong a annoncé des conditions d’admission sur le territoire plus strictes pour les voyageurs en provenance de neuf pays dont le Japon, le Portugal et la Suède qui ont rapporté des cas du nouveau variant.





Après l’interdiction d’entrée aux nouveaux visiteurs ce mardi 30 novembre, le Japon indique qu’il refusera également le retour des ressortissants étrangers résidents dans le pays si ces derniers arrivent d’Afrique du Sud et d’une dizaine de pays africains.