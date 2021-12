Variant Omicron: l'évolution du Covid au Royaume-Uni est inquiétante pour la France

Voilà moins de trois semaines que les chercheurs sud-africains ont lancé l’alerte à propos d’un nouveau variant préoccupant, Omicron. En une vingtaine de jours, les données se sont accumulées et nos connaissances à propos de cette nouvelle souche du coronavirus sont de plus en plus claires. Et s’il reste encore de nombreux flous, autant le dire clairement: la situation n’est pas réjouissante.



Certes, seuls 59 cas du variant Omicron ont été séquencés officiellement en France pour le moment. Mais ce qu’il se passe au Royaume-Uni et au Danemark, où le suivi des variants est plus développé que dans l’Hexagone, est plutôt inquiétant.





En résumé, il semble qu’Omicron se propage dans la population bien plus vite qu’aucun autre variant jusqu’alors, même si les raisons exactes sont encore peu claires. Au rythme actuel, il devrait être dominant d’ici la fin de l’année dans ces deux pays. Et si pour le moment, quelques indices peuvent faire penser que ce variant entraîne moins de formes graves de Covid-19, cette bonne nouvelle pourrait ne pas suffire à contenir une nouvelle vague, même si elle était confirmée.





Le variant Omicron se propage très vite



Il est toujours difficile de savoir si la circulation du virus dans un pays sera similaire dans un autre. Mais ces derniers jours, plusieurs analyses ont montré que l’explosion des cas en Afrique du Sud ne peut pas être liée au hasard. C’est bien le reflet de la facilité avec laquelle le variant Omicron contamine.



Dans un rapport anglais publié le 10 décembre, il est précisé que les cas d’Omicron doublent à peu près tous les trois jours. 48 heures plus tard, un rapport de surveillance hebdomadaire danois montrait lui aussi une hausse extrêmement forte et très similaire. Omicron devrait représenter 50% des cas de Covid-19 le 15 décembre dans le pays.



Même chose selon les dernières données écossaises, qui estiment qu’Omicron représentera 90% des cas d’ici le 20 décembre. Des chiffres qui collent parfaitement aux estimations réalisées pour l’Afrique du Sud, comme le précise le chercheur Trevor Bedford.



Difficile de savoir à quel point cet avantage d’Omicron sur Delta est lié à une transmissibilité accrue ou à la capacité de ce variant à infecter des personnes normalement immunisées. Mais il est certain qu’Omicron infecte beaucoup plus les vaccinés que les précédents variants. 74% des cas au Danemark étaient doublement vaccinés. Selon les données anglaises, une double dose de Pfizer n’est plus efficace qu’à 30% environ pour protéger de l’infection, mais la troisième dose permet de remonter à un niveau plus acceptable, rappelle l’épidémiologiste Meaghan Kall.





Ces données en vie réelle sont encore incertaines, car le nombre de cas est faible pour le moment, mais elles collent tout à fait aux études en laboratoire qui ont décelé une baisse de l’efficacité de nos anticorps face à Omicron.