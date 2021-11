Variant Omicron : le Japon ferme ses frontières aux visiteurs étrangers

Le Japon s'inquiète de la progression du nouveau variant Omicron dans le monde et a décidé de suivre l'exemple d'Israël en annonçant, à compter de ce mardi, la fermeture de ses frontières à tous les visiteurs étrangers. Les ressortissants japonais revenant de certains pays devront aussi suivre une quarantaine à leur retour au Japon.



Le Japon referme ses frontières, trois semaines après les avoir entrouvertes aux voyageurs d'affaires, aux étudiants et stagiaires étrangers, mais pas aux touristes.



Les étrangers qui résident au Japon ne sont pas concernés par cette mesure. Mais comme les Japonais revenant de six pays d'Afrique et d'autres pays où des infections au nouveau variant Omicron ont été identifiées - tels le Royaume-Uni, l'Australie et l'Autriche - ils devront se soumettre à de strictes mesures d'isolement. Jusqu'à 14 jours en fonction des risques dans des hôtels désignés par le gouvernement et non pas à leur domicile comme c'est le cas actuellement.



Le Japon n'attend pas d'en savoir plus sur la dangerosité du variant Omicron pour se refermer sur lui-même. En ce moment, le pays est relativement épargné actuellement par la pandémie et il n'a pas encore détecté la nouvelle souche. Une personne arrivée de Namibie, infectée par le coronavirus, est actuellement examinée pour déterminer si elle est porteuse ou non du variant Omicron.