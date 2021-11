Venezuela : Juan Guaido appelle à l'unité après l'échec de l'opposition aux élections régionales

Au Venezuela, le décompte des bulletins des élections municipales et régionales continue, notamment pour éclaircir la situation de deux États dont on ne connaît pas encore le vainqueur. Si l’opposition a finalement gagné plus d’une centaine de municipalités, les résultats restent catastrophiques pour les opposants à Nicolas Maduro. Le président autoproclamé Juan Guaido a tenté de parler à son camp, en appelant à l’unité mais son discours a du mal à convaincre.



L’échec électoral de l’opposition vénézuélienne a finalement été un peu nuancé lundi par la victoire de 117 mairies, soit environ un tiers des municipalités du pays. Une défaite un peu atténuée, mais une défaite quand même.



C’est le PSUV, le parti de gouvernement qui remporte la très grande majorité des régions, rapporte notre envoyée spéciale à Caracas, Alice Campaignolle. Juan Guaido, le président autoproclamé, et tête de file de l’opposition s’est exprimé lundi face à la presse et à ses partisans et il a appelé au rassemblement. « Ce n’est pas le moment pour les disputes entre partis, ce n’est pas le moment pour les disputes d’ego, ou les guéguerres de pouvoir mais c’est le moment de la réflexion et de l’unité », a-t-il lancé.



Mais il était déjà trop tard pour appeler à l’unité. Dans beaucoup de régions, les résultats accumulés des différents candidats d’opposition dépassent les résultats du candidat PSUV, dont le vote dit « dur » est estimé à environ 20% de la population. L’opposition paie cher sa division et son manque de discipline. Et le discours de Juan Guaido laisse penser qu’il n’assume pas vraiment sa responsabilité dans cet échec, lui qui fait partie des 60% d’abstentionnistes.