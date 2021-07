[Photos] Versailles : Le Directeur Général du CICES et le maire pour une future collaboration

Le Directeur Général du CICES séjourne présentement à Versailles. Salihou Keita est venu présenter le CICES et la Fidak a François Mazieres pour une future collaboration. Le Directeur Général dans sa politique de nouvelle vision ouvre ainsi les portes du CICES a de futurs collaborateurs. Une démarche qui s'inscrit dans la logique de sa démarche inclusive et participative pour un maillage de toutes les énergies positives. Une diversification des activités du CICES pour placer la notion de partenariat dans le développement socioéconomique du Centre International de Commerce Extérieur du Sénégal. Le Maire François Mazieres et Salihou Keita ont beaucoup échangé sur les contours d'un futur projet de jumelage entre la ville de Versailles et le CICES.