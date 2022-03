Victimes des sanctions économiques contre Moscou : Le cri de détresse des étudiants sénégalais de Russie

Les sanctions économiques infligées par la communauté internationale à la Russie, dans la foulée du déclenchement de la guerre en Ukraine, commencent à se faire sentir du côté des étudiants sénégalais établis au pays de Poutine. L'un d'eux, Mamadou Ndiaye Diop, a précisé qu'ils sont en sécurité, parce que la guerre se passe en Ukraine, mais ils sont touchés par la situation, notamment sur le plan financier.





"Nous traversons des moments très compliqués. Les denrées de première nécessité connaissent une hausse considérable et la situation des étudiants devient de plus en plus difficile", a-t-il fait constater.





Sur la Rfm, il rappelle qu'il y a moins d'un an, le monde a connu une autre crise liée à la pandémie de Covid-19, au cours de laquelle beaucoup d'étudiants sénégalais vivant en Russie ont délaissé les études pour mener d'autres activités.





"Aujourd'hui, les sanctions internationales prises par les organisations internationales comme l'Union européenne [à l'encontre de Moscou] sont nombreuses, mais celles qui nous font le plus peur, sont celles liées aux transactions bancaires", a regretté Mamadou Ndiaye Diop.





A l'en croire, la plupart des étudiants sénégalais en Russie sont financés par leurs parents pour qu'ils puissent payer leurs études et vivre convenablement.





"Actuellement, les banques internationales de la Russie commencent à geler leurs activités, ce qui nous complique les choses. Sans l'argent qu'on nous envoie, on ne pourra pas terminer l'année", ajoute l'étudiant sénégalais.





A cet effet, il a lancé un appel à l'endroit des autorités sénégalaises, les invitant à leur "venir en aide" et surtout à "réfléchir sur un plan d'urgence de rapatriement", avant que la crise n'atteigne un niveau beaucoup plus compliqué.