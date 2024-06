Victoire du RN en France : L’appel de Nathalie Yamb aux putschistes Goita, Traoré et Tiani





C’est un triomphe pour l’extrême droite française. Elle a remporté haut la main les élections européennes. A la suite de ce camouflet pour le camp présidentiel, le locataire de l’Elysée Emmanuel Macron a annoncé dans la soirée du dimanche 09 juin, la dissolution du Parlement.

« Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 07 juillet pour le second », a-t-il indiqué dans une allocution télévisée.

« Mettre le RN à Matignon est le meilleur moyen, selon Macron, d’éviter une élection de Marine Le Pen… »

C’est un pari à haut risque pour le Président français, parce qu’il pourrait remettre les clés de Matignon au Rassemblement national (RN) si ce parti sort victorieux des urnes au soir du 07 juillet.

Pour Nathalie Yamb, « mettre le RN à Matignon est le meilleur moyen, selon Macron, d’éviter une élection de Marine Le Pen à la présidentielle de 2027. Car, il table sur un bilan négatif de son gouvernement pendant les 03 prochaines années, qui peinera à gérer les bombes qu’il a semées (sur le plan intérieur comme international) et qui le dépassent lui-même ».

« Accélérer la sortie du Franc CFA, car la France et l’Europe… »

Inquiète, l’activiste demande aux Présidents Assimi Goita, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani (Mali, Burkina Faso et Niger) d’ « accélérer la sortie du Franc CFA, car la « France et l’Europe vont s’effondrer et (l’AES) avec, (s’il reste ) engluer dans cette prison monétaire ».