Vie de luxe, des milliers en cash: cette policière “ignorait” que son mari était dealer

elle ne savait pas que son mari était dealer

Une Audi d’une valeur de 80.000 euros, une armoire remplie d’affaires Louis Vuitton, une location coûtant 6.000 euros par mois. La plupart des policiers, hommes ou femmes, ne peuvent que rêver de mener une vie pareille. Néanmoins, pour la Britannique Rasvinder Agalliu, 47 ans, le rêve est devenu réalité grâce aux revenus de son époux. Des rentrées d’argent qui auraient toutefois dû éveiller les soupçons: en effet, celles-ci proviennent du trafic de cocaïne. La policière londonienne assure néanmoins tout ignorer de ces activités criminelles.





Bien qu’elle affirme n’être au courant de rien, la Metropolitan Police de Londres a décidé d’expulser Rasvinder Agalliu. Après s’être penchée sur ce dossier, la commission disciplinaire chargée de statuer sur son sort a décrété qu’il était invraisemblable qu’elle n’ait pas pu savoir ce qu'il se tramait.





La National Crime Agency (NCA) s’est intéressée à Julian Agalliu après l’affaire EncroChat, où des millions de messages cryptés ont été interceptés par la police. L’époux de la policière et ancienne reine de beauté, Rasvinder Agalliu, opérait sous le nom de ‘NiceMoon’.





Perquisition

Les messages interceptés portaient sur le trafic d’armes et de cocaïne, selon les médias britanniques, et concernaient des centaines de kilos. Lors d'une descente effectuée le 25 juin 2020, la police a également mis la main sur de la cocaïne, des balances numériques, une radio de police ainsi que 17.500 euros en liquide. Des vêtements et une voiture de luxe ont également été trouvés. Une plantation de cannabis était par ailleurs en cours de construction.





Son mari a ainsi comparu en tant que trafiquant de drogue devant le juge. Aucune charge n’a pu être immédiatement retenue contre la policière, qui n’a donc pas dû se présenter devant le tribunal.





“Cuisiner pour des footballeurs”





Rasvinder Agalliu persiste: elle ne savait pas que son mari était dealer. Elle pensait qu'il gagnait près de “1.000 à 1.500 euros par semaine en cuisinant pour des footballeurs”. Il lui aurait également affirmé qu'il n’était payé qu’en “liquide, et ne devait ainsi payer aucun impôt”.