Allemagne : pour la première fois, le président de la CDU sera élu directement par les militants

Un peu plus de cinq semaines après les élections générales, les perdants, les chrétiens-démocrates d'Angela Merkel, s'apprêtent à élire une nouvelle direction. Leur candidat à la chancellerie Armin Laschet se retire. Pour la première fois, c'est la base qui désignera le nouveau président de la CDU. Le parti a présenté le calendrier de cette primaire aujourd'hui.



Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut



Quatre dirigeants en un peu plus de trois ans. Les chrétiens-démocrates habitués à la continuité - Angela Merkel a présidé la CDU (Union chrétienne-démocrate) durant 18 ans - vont à nouveau se chercher une nouvelle direction. Cette fois, le parti innove en organisant pour la première fois une consultation de ses 400 000 membres.





Une réunion, le week-end dernier, des secrétaires de section a plaidé pour cette solution qui doit permettre de renforcer la légitimité de la nouvelle direction. Le tenant du titre Armin Laschet, élu en janvier dernier, tire sa révérence après l’échec historique subi par son parti lors des élections de septembre.