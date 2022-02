Violents combats dans les rues de Kharkiv en Ukraine

Des combats à Kharkiv en Ukraine

Les troupes russes sont entrées dans la deuxième ville d’Ukraine, Kharkiv, et des combats en cours ce dimanche ont été filmés et partagés sur les réseaux sociaux par des habitants.





Le ministère russe de la Défense a affirmé dimanche que ses troupes avaient assiégé la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, et la ville de Berdyansk, dans le sud-est. L’armée russe a déclaré avoir détruit 975 installations militaires en Ukraine et abattu huit avions de chasse, sept hélicoptères et 11 drones.