Viols, violences et séquestrations: 5 femmes et 29 enfants sous l’emprise d’un seul homme dans la “maison de l’horreur”

Viols, violence, séquestration, un homme arrêté dans le Gers

Les faits ont eu lieu à Nogaro, dans le Gers, près d’Agen (sud-ouest de la France). Une sordide affaire dévoilée par La Dépêche du Midi. Vingt-neuf adolescents et enfants, ainsi que cinq femmes, auraient été victimes de l’emprise diabolique d’un homme de 42 ans. Ce dernier a été mis en examen pour viols sur mineurs, violences et séquestrations.





Construite en bordure de piste de l’aérodrome de Nogaro, dans le département du Gers, l’imposante bâtisse en bois était louée par un homme de nationalité ivoirienne à un “propriétaire belge”. Les médias régionaux la surnomment désormais la “maison de l’horreur”. Les faits reprochés auraient eu lieu à partir de 2017, à l’ancien domicile de la famille, et se seraient prolongés à cette adresse, dans le sud-ouest de la France.





Véritable enfer

Selon le quotidien La Dépêche du Midi, l'homme mis en cause aurait fait subir un véritable enfer à sa “famille”... car le doute subsiste sur le terme: les enquêteurs vont en effet tout d’abord devoir déterminer la filiation réelle entre tous les occupants. Le principal bâilleur s’était ainsi, dans un premier temps, installé à Nogaro avec une seule femme, ensuite rejointe par plusieurs de ses soeurs, toutes de nationalité française et âgées de 32 à 42 ans: “Elles auraient eu avec lui des relations sexuelles plus ou moins consenties et auraient cohabité dans sa maison en compagnie de leurs nombreux enfants", précise le quotidien régional, avant que l’un d’elles ne décide de quitter les lieux pour dénoncer des faits de “viols, violences volontaires et séquestration”.





“Sévices sexuels”

Selon elle, les enfants auraient été victimes de “sévices sexuels” et d’actes de barbarie: des “coups de tuyaux", des punitions sévères, “enfermés dans le noir pendant des heures” ou “ceinturés avec du câble”, etc. Trois des cinq femmes sont également suspectées d’avoir participé à ces exactions. Le maire de la commune évoque une “affaire sensible” et des “enfants très réservés”, qui restaient entre eux et dont le lien familial n’était pas clairement établi.





Quatre personnes mises en examen

Le suspect a été mis en examen ce 7 avril pour “viols sur mineurs” et placé en détention provisoire. Il nie les faits. Trois des cinq femmes qui vivaient sous le même toit ont été inculpées pour “violences volontaires” et “non-dénonciation de crimes”. Une quatrième a pris la fuite et la cinquième est à l’origine des révélations. Les 29 enfants (26 mineurs et trois “jeunes majeurs”) ont été placés dans des foyers ou des familles d’accueil.