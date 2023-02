Visé par une enquête au Brésil, Bolsonaro va-t-il demander la nationalité italienne ?

Bolsonaro va-t-il demander la nationalité italienne ?

Au Brésil, Jair Bolsonaro, l’ancien président, est visé par une enquête pour son rôle présumé dans l’attaque violente de ses partisans contre les institutions de la place des Trois Pouvoirs à Brasilia. Cette place abrite en effet, le palais présidentiel, le tribunal suprême fédéral et le Congrès. Cette invasion des Bolsonaristes est intervenue le 08 janvier 2023, quelques jours après l’investiture du nouveau président Lula da Silva. Bolsonaro n’a jamais reconnu la victoire de ce dernier. Les procureurs brésiliens le soupçonnent d’avoir été le mentor intellectuel de l’assaut contre ces institutions de la République.





L’ancien président qui est actuellement aux Etats-Unis n’a pas encore annoncé une date pour son retour. Craint-il d’être arrêté une fois au bercail ? Sa femme Michelle a déjà répondu à cette question. Elle a clairement fait savoir que son mari n’avait pas peur d’être arrêté. Mais alors pourquoi Jair Bolsonaro prolonge-t-il son séjour en Floride (Etats-Unis) ?





« Selon votre loi je suis italien »





Il y a quelques jours, l’ex-dirigeant d’extrême droite a curieusement laissé entendre qu’il pourrait solliciter la nationalité italienne. « Je suis italien. Je m’appelle Bolsonaro, mes grands-parents étaient de Padoue (ville du Nord de l’Italie) . Selon votre loi, je suis italien et avec très peu de bureaucratie, j’aurais la pleine citoyenneté » a déclaré l’ancien président brésilien au journal italien Corriere Della Serra. En effet, le grand-père de Bolsonaro est né dans la ville d’Anguillara (commune de Padoue). Lui et ses héritiers sont donc éligibles à la double nationalité selon le site brésilien O Globo. La même source révèle que deux des fils de l’ex-dirigeant (Eduardo Bolsonaro, député fédéral et le sénateur Flavio Bolsonaro) ont déposé une demande de naturalisation en Italie au cours de l’année 2020.





Citoyen d’honneur de la ville italienne d’Anguillara