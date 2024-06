Dans le Var, un violent incendie mobilise des dizaines de pompiers

Le feu de forêt, qui s’est déclenché sur la commune de Vidauban, a déjà parcouru 600 hectares et continue de progresser.





Premier gros incendie dans le sud de la France cette année. Un feu de forêt dans le Var, attisé par un vent violent, a déjà parcouru 600 hectares ce mardi 11 juin en fin de journée, malgré une importante mobilisation des pompiers. Aucune victime n’est à déplorer à ce stade.



L’incendie s’est déclenché vers 15 h sur la commune de Vidauban, au niveau de la route départementale 48. Il a progressé très rapidement, à cause de fortes rafales, ont précisé les pompiers.



« À 20 h 00, le feu a parcouru 600 hectares. Il progresse désormais lentement sur les crêtes », a, lui, indiqué le préfet du Var Philippe Mahé sur X (ex-Twitter), du poste de commandement.





Des centaines de renforts attendus



Comme vous pouvez le voir sur les vidéos ci-dessous, l’incendie a déclenché un important panache de fumée, visible jusqu’à Saint-Tropez, soit à plus de 45 kilomètres du départ du feu.



Plus de 200 sapeurs-pompiers sont à pied d’œuvre, appuyés par 50 engins, trois avions bombardiers d’eau et un hélicoptère lourd.



Des centaines de renforts sont attendues d’autres départements. Plus de 70 sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône limitrophes sont en route « pour prêter main-forte à leurs collègues varois confrontés à un feu de forêt virulent sur la commune de Vidauban », ont-ils indiqué sur X (ex-Twitter). Le Vaucluse dépêche de son côté une soixantaine de pompiers et vingt engins.