[Vidéo] Visite de Macky Sall à New York : Ça a failli dégénérer entre les militants de l’Apr et ceux de l’opposition

La manifestation de l’opposition devant l’ambassade du Sénégal aux États-Unis, s’est terminée en queue de poisson. Et pour cause ! Des personnes, visiblement des partisans du président Sall, ont barré la routes aux manifestants. Dans des vidéos devenues virales, des personnes sont malmenées et injuriées.





Tels des chiens de garde, les partisans de Macky Sall restent fermes. «Nous ne laisserons personne salir l’image du Sénégal», lancent-ils aux opposants. Ainsi, ils ont failli en venir aux mains.





Pour rappel, un quotidien de la place publiait ce matin qu'un député de la majorité présidentielle avait engagé des personnes pour barrer la route aux manifestants.