Vladimir Poutine : Énorme salaire, voyages, invitations... Les privilèges de sa maîtresse Alina Kabaeva

Alors que la guerre en Ukraine persiste, Vladimir Poutine serait en couple depuis plusieurs années avec sa supposée maîtresse Alina Kabaeva. Une ancienne gymnaste, qui aurait accès à d'immenses privilèges.





Dans un entretien à retrouver dans les pages de la dernière édition du magazine Madame Figaro, la journaliste et grand reporter à L'Équipe Céline Nony dresse le portrait d'Alina Kabaeva. Une ex-championne de GRS (gymnastique rythmique sportive), notamment médaillée d'or aux Jeux Olympiques de 2004, "qui serait depuis 2008 la compagne de Vladimir Poutine, de trente ans son aîné." Elle "vivrait recluse dans une résidence présidentielle, avec les enfants qu'ils auraient eus ensemble".





On en apprend notamment davantage sur son mode de vie : “On sait qu'elle gagne environ 10 millions de dollars par an en tant que présidente du NMG, une puissante holding de médias russes. Il s'agit d'un salaire extravagant à l'échelle du pays, mais qui reste très loin des fortunes des oligarques… En revanche, tout comme Vladimir Poutine qui déclare peu de revenus, elle est beaucoup plus riche que cela. Appartements, villas, datchas, propriétés… Tous ces biens sont au nom de proches, notamment sa mère, sa sœur et même sa grand-mère, qui possède l'un des plus grands appartements du monde, un triplex dans une résidence de luxe à Sotchi : une vingtaine de pièces, 2 600 mètres carrés, de l'or partout, une galerie d'art, une piscine… Il lui a été donné par Yuri Kovalchuk, l'actionnaire principal de la banque Rossiya, considéré comme le grand argentier de Poutine." Quant à sa nouvelle fonction”. Elle et sa famille profitent de voyages et d’invitations dans de nombreux pays”, précise-t–elle.





Céline Nony précise que "personne n'est dupe". Alina Kabaeva est une "potiche".





Pour revenir sur sa relation avec Vladimir Poutine, la journaliste affirme qu'il s'agit d'un "secret d'État" et que l'on ne sait par conséquent pas grand-chose à ce sujet. "On ne connaît que leurs rencontres officielles, dans un cadre sportif ou politique." D'ailleurs, ce que l'on sait réellement de la vie sentimentale du président Russe, c'est qu'il a été marié avec Lioudmila Alexandrovna Otcheretnaïa en 1983, avant de divorcer en 2013. "C'est tout"... Il n'a jamais vraiment "étalé sa vie privée, estimant que cela brouillait le politique."