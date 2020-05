Voici la première photo de Donald Trump portant un masque

En déplacement à Ypsilanti, dans le Michigan, Donald Trump a visité une visite Ford réaménagée, en pleine pandémie de coronavirus, pour produire des respirateurs artificiels. Malgré le port du masque obligatoire pour tous au sein de l’usine, le président des États-Unis est apparu devant la presse sans protection. Il a assuré qu’il portait parfois un masque quand les conditions l’exigeaient, mais qu’il ne voulait pas la faire devant les journalistes. Une photo de lui a tout de même fuité dans la presse quelques heures plus tard.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait décidé de ne pas porter de masque, contrairement aux dirigeants du constructeur automobile qui l’entouraient, il a assuré qu’il l’avait fait un peu plus tôt. “J’en ai porté un (...) Mais je ne voulais pas donner aux journalistes le plaisir de le voir”, a-t-il ironisé.

Un peu plus tard, il a présenté aux journalistes son masque, sans pour autant l’enfiler. “Je l’aime beaucoup. Honnêtement, je pense que je suis mieux avec le masque”, a ajouté le président des États-Unis, amusé.

Mais tel est pris qui croyait prendre. Une photo de lui portant ce fameux masque a fuité dans la presse. Le constructeur automobile a précisé que “le président l’a ensuite enlevé pour le reste de la visite”. Pourtant, les dirigeants de l’usine avaient indiqué à la Maison Blanche que le masque devait être porté par tous, sans exception.

Here is the first picture of Trump wearing a mask.



Please DO NOT circulate this image. pic.twitter.com/d5XRs2vkWr