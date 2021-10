Voici la somme exorbitante que Salah Abdeslam coûte à l’administration pénitentiaire

Salah Abdeslam au Tribunal

Selon le ministère de la Justice français, le terroriste Salah Abdeslam coûterait chaque année plus de 400.000 euros à l’administration pénitentiaire, faisant de lui le détenu le plus cher de France.

En isolement depuis 2016 au sein de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, Salah Abdeslam, l’unique survivant des attentats du 13-Novembre à Paris, coûte cher à l’administration pénitentiaire.





En effet, la somme considérable de 433.000 euros est dépensée chaque année pour la détention et la surveillance du terroriste, dix fois plus que pour un détenu standard. Une information transmise par le ministère de la Justice.





Pourquoi un tel coût?

Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti explique le comment du pourquoi dans la réponse publiée au Journal officiel: 397.340 euros par an sont dédiés à la surveillance 24 heures sur 24. “Salah Abdeslam fait l’objet d’une surveillance permanente par une équipe dédiée composée de 8 agents”, peut-on lire.









Le reste proviendrait de coûts journaliers plus classiques: la nourriture, le blanchiment de son linge, le chauffage de sa cellule, ect. Le tout pour 97 euros par jour ou 35.405 euros par an, soit le même coût que pour “n’importe quel détenu écroué à Fleury Mérogis”.





Autres dépenses

L’administration a acheté le système de vidéosurveillance installé pour garder Salah Abdeslam 16.020 euros il y a quelques années. De plus, 189.552 euros ont été dépensés pour le brouillage à proximité de sa cellule” afin d’empêcher toute communication téléphonique illicite”.