Voici les dix pays qui ont les plus grandes réserves d’or

Le cours de l’or a atteint un niveau historique en 2020, notamment à cause du coronavirus. Début juillet, il a grimpé juste au-dessus des 1 800 dollars l’once pour la première fois depuis 2011. Mais au fait, quel pays a la réserve d’or la plus importante ?







Nul besoin de pierre philosophale pour les banques centrales de ces dix pays. De l’or, ils en ont, et en grande quantité. Selon les dernières données du Conseil mondial de l’or de juillet 2020, reprises par le média américain Business Insider, voici les 10 pays dont les banques centrales possèdent les plus importantes réserves en or dans le monde.





10. Les Pays-Bas





Avec 612,5 tonnes, les Pays-Bas sont dixièmes du classement. Ils jouissent d’une réserve officielle d’or en euros estimée à 31,24 milliards d’euros. Enfin, la part d’or dans les réserves de change du pays est de 70,9 %. Les stocks d’or des principales banques centrales du monde sont un héritage de la période où les principales monnaies étaient convertibles en or. À la fin de ce système monétaire en 1971, les banques centrales ont pour la plupart conservé leurs réserves afin de rassurer les investisseurs sur la valeur de leur monnaie dans un système de change flottant.





9. L’Inde





Le pays, dirigé depuis 2014 par le Premier ministre Narendra Modi, est assis sur un véritable trésor qui a la forme de 654,9 tonnes d’or reposant dans les coffres de la banque centrale indienne, soit une réserve officielle de 33,4 milliards d’euros.





8. Le Japon





Le Japon occupe la huitième place mondiale de réserve d’or selon le Conseil mondial de l’or avec 765,2 tonnes du précieux métal jaune. Les réserves officielles nippones atteignent les 39,03 milliards d’euros





7. La Suisse





Célèbre pour son chocolat et son excellence dans l’horlogerie, la patrie du joueur de tennis Roger Federer dépasse la barre des 1 000 tonnes d’or (1 040 exactement) dans les coffres de la banque centrale helvète. Les Réserves officielles d’or montent à 53,04 milliards d’euros.





Valeur refuge des marchés financiers internationaux, l’or constitue une alternative intéressante au dollar pour plusieurs raisons. « L’or n’est le passif de personne : aucune autorité politique, économique ni monétaire ne le contrôle, il est universellement reconnu comme réserve de valeur, précise le Comptoir national de l’or. Il est traditionnellement négativement corrélé au cours du dollar, et il est donc un outil de diversification efficace. »





6. La Chine





Avec 1 948,3 tonnes, la Chine n’a pas à rougir et possède une belle quantité d’or dans ses réserves. Cette richesse représente à elle seule près de 100 milliards d’euros. Véritable enjeu stratégique et politique, l’achat d’or manifeste pour un pays le désir d’affirmer sa souveraineté économique et financière face aux États-Unis dont le dollar est la monnaie de référence sur les marchés financiers internationaux.





5. La Russie





Avec 2 299,2 tonnes d’or, le pays dirigé d’une main de fer par Vladimir Poutine depuis 20 ans intègre le top 5 du classement. Les réserves officielles d’or en euros atteignent pour leur part 117,26 milliards d’euros.





4. La France





Cocorico ! 2 436 tonnes sont stockées dans la Banque de France pour un total de 124,24 milliards d’euros.





3. L’Italie





Avec 2 451,8 tonnes, la botte italienne dirigée par Giuseppe Conte monte sur le podium avec 125,04 milliards d’euros d’or dans les entrailles de la banque centrale italienne.





2. L’Allemagne





Réputée pour sa rigoureuse gestion de ses deniers publique, l’Allemagne arrive en deuxième position du classement du conseil mondial de l’or avec 3 363,6 tonnes de métal précieux. Cela représente tout de même 171,54 milliards d’euros.





1. Les États-Unis





Champions incontestés avec une large marge, les États-Unis de Donald Trump jouissent de 8 133,5 tonnes d’or, soit des réserves officielles d’or en euros de 414,81 milliards d’euros. Selon le Fonds monétaire international, les réserves mondiales d’or des banques centrales et institutions financières avoisinent les 34 000 tonnes. Près d’un quart, 8 133 tonnes, sont détenues par la Réserve Fédérale américaine.