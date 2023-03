Volodymyr Zelensky invite Xi Jinping à se rendre en Ukraine

Le président ukrainien a invité son homologue chinois à se rendre en Ukraine. « Nous sommes prêts à le voir ici », a déclaré Volodymyr Zelensky lors d’une interview à Associated Press, diffusée mercredi par l’agence de presse américaine. Xi Jinping et Volodymyr Zelensky ne se sont plus parlé depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en février 2022.



La Chine a présenté le mois dernier un plan en douze points pour une « résolution politique de la crise ukrainienne ». Le président chinois a discuté du conflit avec son « cher ami » Vladimir Poutine lors d’une visite d’Etat à Moscou la semaine dernière. Les discussions n’ont pas laissé entrevoir de progrès sur les moyens de mettre fin à la guerre. La Chine propose notamment un cessez-le-feu. Son plan a été dénigré par les Etats-Unis, qui rappellent que Pékin n’a jamais condamné l’invasion russe. L’Ukraine a salué l’engagement diplomatique de la Chine, mais Volodymyr Zelensky écarte l’hypothèse d’une négociation tant que les troupes russes n’auront pas quitté le territoire ukrainien.