[Portrait] Volodymyr Zelensky, président ukrainien : De comédien à chef de guerre !

Volodymyr Zelensky. Le nom de l'actuel homme fort de Kiev fait la Une de plusieurs médias du monde, depuis le 24 février dernier. Loin de la fiction, cet ancien héros d'une comédie télé, devenu chef de guerre, a aujourd'hui la lourde charge de protéger les 44 millions d’Ukrainiens contre les missiles et radars de Vladimir Poutine.





Aux premières heures de l’invasion russe, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, adepte des réseaux sociaux, s’est adressé à ses concitoyens à travers Facebook. « Pas de panique, nous sommes prêts pour tout, nous allons vaincre », a-t-il martelé, jeudi matin, alors que les files de voitures des Ukrainiens en fuite engorgeaient les voies rapides de la capitale en direction de la campagne. Quelques heures plus tard, le visage grave et le ton posé, le dirigeant d’un pays attaqué par "la deuxième armée du monde" annonçait la rupture des relations diplomatiques avec la Russie et comparait la situation en cours avec l’invasion nazie durant la Seconde Guerre mondiale.





Le "Serviteur du peuple" ukrainien





Acteur comique propulsé à la présidence de l'Ukraine en s'appropriant le personnage qu'il tenait dans une célèbre série télévisée "Serviteur du peuple" [œuvre cinématographique dans lequel, il interprétait le rôle de Vasyl Petrovych Holoborodko, un humble professeur d'histoire qui est devenu président par hasard après qu'une vidéo de sa diatribe contre la corruption soit devenue virale en ligne]. Une histoire de conte de fées qui a captivé l'imagination des Ukrainiens désabusés par la politique. La série est "le plus gros succès de l'histoire de la télévision ukrainienne", soulignait d'ailleurs Wojciech Kononczuk, à la tête du département ukrainien du Centre d'études orientales, auprès de franceinfo en 2019. "Tout le monde rêv[ait] d'un président comme Holoborodko", assurait, quant à lui, le réalisateur de la série, Aleksey Kiryushchenko.





Aujourd'hui le jeune chef de l'Etat se serait bien passé d'hériter, cette fois dans la réalité, du rôle de sa vie. En tout cas, il n'a jamais cillé ces derniers mois, même quand Washington avertissait, d'un ton de plus en plus pressant, qu'une guerre "imminente" pouvait commencer "sans préavis".

Ancienne star de la télé de 44 ans, novice en politique, il a été élu, le 21 avril 2019, comme président de l'Ukraine.





La comédie, sa vocation !





Né le 25 janvier 1978 dans la ville centrale de Kryvyi Rih de parents juifs, Volodymyr Zelensky est diplômé en droit de l'Université économique nationale de Kiev. Toutefois, c'est la comédie qui s'est avérée être sa vocation.

"Dans sa jeunesse, il participait régulièrement à un concours de comédie en équipe à la télévision russe. En 2003, il a cofondé une société de production télévisuelle à succès portant le nom de son équipe comique, Kvartal 95", rapporte BBC, qui cite ses sources. Cette société produit des émissions pour le réseau ukrainien 1+1, dont le propriétaire milliardaire controversé, Ihor Kolomoisky, soutiendra plus tard la candidature de M. Zelensky à la présidence.

Jusqu'au milieu des années 2010, cependant, sa carrière à la télévision et dans des films tels que Love in the Big City (2009) et Rzhevsky Versus Napoleon (2012) était son principal centre d'intérêt.