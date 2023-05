VOYAGE : LES 5 PAYS LES PLUS DANGEREUX À VISITER EN 2023, SELON UNE ÉTUDE

Le site spécialisé dans le voyage The Swiftest a publié son dernier classement des pays les plus dangereux à visiter, basé sur différents critères.







Il faudra redoubler de vigilance si vous vous rendez dans ces pays. Le site spécialisé dans le voyage The Swiftest a établi la liste des pays les plus dangereux à visiter. Pour développer et décrire ses choix, ces derniers se sont basés sur 7 catégories : le taux d'homicides, la mortalité routière, la mortalité par empoisonnement involontaire, le taux de mortalité due aux conditions d'insalubrité, les années de vie perdues dues aux maladies transmissibles, les années de vie perdues liées aux blessures, ainsi que le taux de risques de catastrophes naturelles.





Ces critères ont été quantifiés par des données recueillies auprès d’organisations internationales.





À noter qu’en raison de la guerre, l’Ukraine et la Russie n’apparaissent pas dans le classement. The Swiftest rappelle également que l’exposition au risque dépend du type de voyage entrepris et des régions visitées.













1-AFRIQUE DU SUD





Pays riche d’une vaste biodiversité, l’Afrique du Sud est malgré tout en tête des pays les plus meurtriers pour les touristes. Sur les 50 nations étudiées, elle a le taux d'homicides le plus élevé (36,40 pour 100.000 personnes).





Environ 68 personnes sont assassinées chaque jour en Afrique du Sud. Dans son étude, le site rapporte que les actes de violences de gangs et la lenteur du système judiciaire sont les principales raisons de la dangerosité du pays.





2-INDE





Pays en développement, immensément peuplé, culturellement riche, l’Inde reste un pays dangereux pour ses visiteurs. La nation a un taux d'homicides et un taux de mortalité par empoisonnement relativement faible.





Cependant, l’Inde se classe première de l’étude en matière de mauvaise hygiène. En effet, un décès sur dix en Inde est attribué à de mauvaises conditions d'hygiène.













Le pays est également parmi les plus exposés en ce qui concerne les catastrophes naturelles, derrière les Philippines









3-RÉPUBLIQUE DOMINICAINE





Île, partagée avec Haïti, connue pour ses plages de sable fin, la République Dominicaine est également un pays particulièrement dangereux. En effet, son taux de mortalité par homicide est le quatrième au monde.





La République Dominicaine compte un mort sur la route toutes les deux heures, ce qui représente une part importante des décès. Les raisons des conditions routières dangereuses sont attribuées à «un mélange mortel d'alcool, de vitesse et de mépris flagrant du code de la route».





4-MEXIQUE





Les niveaux de criminalité sont élevés au Mexique. Le pays se classe juste derrière l’Afrique du Sud en ce qui concerne les taux de mortalité par homicide, avec 29,1 homicides pour 100.000 habitants.

Cette violence est liée aux nombreux trafics de drogue qui gangrènent un pays à la biodiversité et aux paysages remarquables. Les touristes sont cependant moins ciblés par les attaques.





Le Mexique est fréquemment frappé par des séismes. Le 19 septembre 1985, un séisme de magnitude 8,1 a ravagé le centre de Mexico. Le bilan a été catastrophique, avec plus de 10.000 morts, la plupart dans la capitale du pays, et 50.000 blessés. Pour faire face à cela, le pays organise régulièrement des exercices de secours.





5-BRÉSIL





Il est important de bien sélectionner son itinéraire lorsque l’on se rend au Brésil. Il s’agit du troisième pays le plus meurtrier au monde derrière l’Afrique du Sud et le Mexique.





Les conditions sanitaires y sont également difficiles. La gestion de la pandémie de Covid-19 par l’ancien président Jair Bolsonaro n’a fait qu’empirer la situation des hôpitaux notamment.