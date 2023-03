Wagner publie une annonce de recrutement de mercenaires sur un site pornographique

Wagner cherche à recruter des mercenaires sur le site pornographique pornhub. Le groupe paramilitaire russe a en effet, placé une annonce sur la plateforme. Dans celle-ci on entend une femme avec une voix roque dire ceci: « Nous sommes l’armée la plus cool du monde. Nous recrutons des combattants de toutes les régions de Russie. Ne te déchaîne pas, va travailler pour PMC Wagner ». Le numéro du groupe privé paraît ensuite au milieu de l’écran.





Pas de publicités à caractère politique