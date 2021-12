Wagner : vers des sanctions européennes contre la société paramilitaire russe

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne se réunissent ce lundi 13 décembre à Bruxelles. Les Vingt-Sept prévoient notamment d’adopter un paquet de sanctions pour répondre aux actions de déstabilisation menées en Europe et en Afrique par la société militaire privée russe Wagner.



Interdiction de visa et gel des avoirs au sein de l’Union européenne : les sanctions viseront des personnes et des entités liées au groupe privé russe Wagner. Les mesures ciblent les « très nombreuses actions illégales » menées par la société en Europe et en Afrique, affirme un diplomate européen. La décision avait fait l'objet d'un consensus lors de la dernière réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE le 15 novembre.





« Il y a une menace au Mali », avait notamment déclaré le chef de la diplomatie française. La France craint le déploiement de mercenaires russes au Sahel. « Cela serait inacceptable », a prévenu Paris lors d’une rencontre avec des représentants russes.