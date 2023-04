Washington appelle Pékin à cesser son action "dangereuse" en mer de Chine méridionale

Les Etats-Unis ont appelé samedi Pékin à cesser son action "provocatrice et dangereuse" dans les eaux disputées de la mer de Chine méridionale, après une collision évitée de justesse entre un vaisseau des garde-côtes chinois et un navire philippin.



"Nous demandons à Pékin de renoncer à son action provocatrice et dangereuse", a déclaré dans un communiqué un porte-parole du département d'Etat américain, réaffirmant son soutien à son "allié" des Philippines, alors que l'incident a tendu les relations entre la Chine et Manille.