Washington et Israël "déterminés" à empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire

Antony Blinken et Yaïr Lapid

Les Etats-Unis et Israël sont “déterminés” à empêcher l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire, malgré leur différend sur un retour à un accord encadrant le programme nucléaire civil iranien, a déclaré dimanche le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.

“Lorsqu’il est question des choses les plus importantes, nous logeons à la même enseigne: nous sommes chacun engagés, déterminés, à faire en sorte que l’Iran n’obtienne jamais l’arme nucléaire”, a déclaré M. Blinken lors d’un point de presse à Jérusalem avec son homologue israélien Yaïr Lapid.





“Les Etats-Unis pensent que le retour à la mise en œuvre complète du JCPOA (accord sur le programme nucléaire iranien de 2015) est la meilleure façon de remettre le programme nucléaire iranien dans la boîte où il était avant qu’il ne s’en échappe lorsque les Etats-Unis ont quitté l’accord” en 2018, sous l’administration Trump, a ajouté M. Blinken.





Israël voit d’un mauvais oeil un possible accord sur le programme nucléaire de l’Iran, son ennemi numéro un.