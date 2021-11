Washington et l'AIEA déplorent l'impasse avec Téhéran avant les pourparlers sur le nucléaire iranien

Ce mercredi 24 novembre, le chef de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA) est revenu d'une visite à Téhéran sur un constat d'échec. Il n'a pu obtenir d'accord avec les dirigeants iraniens sur un point crucial : la surveillance internationale des progrès nucléaires de la République islamique.



« Nous approchons du point où je ne pourrai plus garantir la continuité des connaissances » sur le programme nucléaire iranien, a déploré Rafael Grossi en ouverture d'un conseil des gouverneurs de l'AIEA à Vienne.





De retour de Téhéran, le patron de l'agence onusienne a certes parlé de « discussions constructives avec les responsables iraniens, mais sans aucun résultat ». L'Iran continue de restreindre l'accès à des sites nucléaires que l'AIEA doit surveiller, conformément à l'accord nucléaire de 2015. Cette surveillance se fait à l'aide de caméras que l'Iran a débranché ou par des inspecteurs de l'Agence internationale. Mais certains d'entre eux ont été soumis à des « fouilles excessivement intrusives », selon l'AIEA