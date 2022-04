Will Smith interdit de cérémonie des Oscars pour dix ans

L'acteur américain Will Smith est interdit de toute cérémonie des Oscars pour une durée de dix ans. Près de 15 jours après la gifle qui a fait le tour du monde et fait jaser Hollywood et les réseaux sociaux, l'Académie a donc pris une décision. L'institution avait annoncé, dès le 30 mars, qu'elle prendrait des "mesures appropriées".