XI JINPING EN FRANCE : POURQUOI EMMANUEL MACRON ET LE PRÉSIDENT CHINOIS SE RENDENT-ILS CE MARDI DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES ?

A l’occasion de la visite d’État du président Xi Jinping en France, Emmanuel Macron emmène ce mardi 7 mai son homologue chinois à La Mongie, dans les Hautes-Pyrénées. Un lieu hautement symbolique pour le locataire de l’Élysée.







Un endroit qui compte pour Emmanuel Macron. Ce lundi 6 et mardi 7 mai, le président chinois Xi Jinping est en visite d’État en France, à l’occasion des 60 ans de l’établissement de relations diplomatiques entre les deux pays.





S’il est reçu à Paris pour sa première journée, les deux dirigeants ont prévu de se rendre dès ce mardi dans le village de La Mongie dans les Hautes-Pyrénées. Situé à proximité du col du Tourmalet, le lieu est connu pour sa mythique étape du Tour de France, mais la commune est également très chère au coeur du président français.





En effet, la grand-mère maternelle d’Emmanuel Macron, Germaine Noguès, décédée en 2013, habitait non loin du village, dans la commune de Bagnères-de-Bigorre.





C'est avec «Manette» et «Koulou», ses grands-parents, Germaine et Jean, que le chef d’Etat, dans sa jeunesse, descendait chaque année en train jusqu'à cette petite vallée, une semaine en hiver et un mois en été.





DES ÉCHANGES IMPORTANTS POUR LES DEUX PRÉSIDENTS

Cette visite, plus intime, est, en quelque sorte, un retour à la séquence que Xi Jinping avait offert à Emmanuel Macron. Pour rappel, l’an dernier, le président chinois avait reçu son homologue français à Canton pour une cérémonie du thé dans la résidence du gouverneur de la province du Guangdong, où son père, Xi Zhongxun, a vécu quand il occupait ce poste de 1978 à 1981.