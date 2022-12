Xi Jinping : « La Chine d’aujourd’hui est une Chine où les rêves deviennent réalité »

Le président de la république populaire de Chine s’est adressé à son peuple dans le traditionnel discours de veille du nouvel an. Xi Jinping a passé en revue l’année écoulée tout en se félicitant des efforts économiques effectués par la Chine permettant au pays de conserver sa place de deuxième puissance économique mondiale avec un produit intérieur brut de 120 milliards de yuans. Dans son discours, le chef d’Etat chinois à évoquer les grands défis qui attendent son pays dans les années à venir.





Camarades, chers amis, mesdames et messieurs, bonjour à tous. L’année 2023 approche. Je vous adresse depuis Beijing mes meilleurs vœux du Nouvel An.





En 2022, nous avons tenu avec succès le XXe Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), qui a tracé les perspectives grandioses de la construction d’un pays socialiste moderne sur tous les plans et de la promotion intégrale du grand renouveau de la nation par la modernisation à la chinoise. Le clairon de notre époque est ainsi sonné pour que nous nous avancions vaillamment dans la nouvelle marche.





La Chine est restée la deuxième économie du monde et a poursuivi un développement économique stable et solide. Le PIB de 2022 est estimé à plus de 120 000 milliards de yuans RMB. Sur fond de crise alimentaire mondiale, la Chine a connu une bonne récolte pour la 19e année consécutive, permettant aux Chinois de tenir plus fermement le bol de riz entre les mains. Nous avons consolidé les acquis de la lutte contre la pauvreté, fait avancer sur tous les plans le redressement rural, adopté des mesures de réduction d’impôts et de charges pour aider les entreprises à surmonter les difficultés, et travaillé activement à régler les problèmes urgents et préoccupations majeures de la population.





Depuis l’apparition de la COVID-19, nous avons toujours placé le peuple et la vie humaine au-dessus de tout, et adopté une approche ciblée basée sur la science, tout en optimisant les mesures sanitaires en fonction de l’évolution de la situation. Nous avons fait tout notre possible pour protéger la vie et la santé du peuple. Les nombreux cadres et simples citoyens, surtout les personnels de santé et les travailleurs aux échelons de base, sont restés avec courage à leur poste en affrontant les dures épreuves. Grâce à des efforts ardus et opiniâtres, nous avons vaincu les difficultés et défis sans précédent. Cela n’a été facile pour personne. Actuellement, la lutte contre la COVID-19 est entrée dans une nouvelle phase qui demande toujours un travail assidu. Chacun d’entre nous persévère dans l’effort, et l’espoir se dessine devant nous. Redoublons d’efforts, car la persévérance et la solidarité nous conduiront à la victoire.









En 2022, le Camarade Jiang Zemin nous a quittés. Nous lui rendons un hommage respectueux pour ses grands exploits et son noble caractère, et nous attachons un grand prix à la précieuse richesse spirituelle qu’il nous a laissée. Nous devons poursuivre son engagement pour faire avancer sans cesse la cause du socialisme aux caractéristiques chinoises à l’ère nouvelle.





L’Histoire, longue et extraordinaire, a été témoin de la constance des efforts des Chinois qui, de génération en génération, ont façonné la Chine d’aujourd’hui.





La Chine d’aujourd’hui est une Chine où les rêves deviennent réalité. Les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Beijing se sont tenus avec succès. Nos sportifs ont donné le meilleur d’eux-mêmes et obtenu des résultats remarquables. Les Shenzhou-13, Shenzhou-14 et Shenzhou-15 ont été lancés, permettant l’accomplissement de la construction de la station spatiale chinoise. Notre « maison spatiale » navigue désormais dans l’espace. L’Armée populaire de Libération a célébré son 95e anniversaire, et l’ensemble des officiers et soldats avancent avec confiance dans la grande marche vers une armée plus forte. Le troisième porte-avions, le Fujian, a été mis à l’eau, le premier gros-porteur C919 a été livré et la centrale hydroélectrique Baihetan est entièrement entrée en service. Rien de cela n’aurait été possible sans le labeur et la sueur d’innombrables Chinois. Les étincelles se réunissent – c’est là la force de la Chine !





La Chine d’aujourd’hui est une Chine pleine de dynamisme. Les zones pilotes de libre-échange et le Port de libre-échange de Hainan sont en plein essor, l’innovation se développe vigoureusement dans les régions côtières, le développement s’accélère dans le Centre et l’Ouest du pays, la dynamique de redressement se dessine dans le Nord-Est et, dans les régions frontalières, la population mène une vie plus prospère et plus aisée. L’économie chinoise a une forte résilience, un énorme potentiel et une grande vitalité, et ses fontamentaux permettant une croissance de long terme n’ont pas changé. Tant que nous maintiendrons la confiance et progresserons en gardant la stabilité, nous pourrons réaliser nos objectifs fixés. Cette année, je me suis rendu à Hong Kong et j’étais très content de voir que la région a rétabli l’ordre et est sur le point de redécoller. Par une application avec détermination du principe d’« un pays, deux systèmes », Hong Kong et Macao maintiendront certainement une prospérité et une stabilité de long terme.





La Chine d’aujourd’hui est une Chine qui reste fidèle à son esprit national. En 2022, nous avons vécu des séismes, inondations, sécheresse, incendies de forêt et d’autres catastrophes naturelles et des accidents au travail. À ces moments tristes et navrants, nous avons été profondément touchés par celles et ceux qui ont affronté le danger et même sacrifié leur vie pour sauver les autres. Leurs actes héroïques resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Au moment où nous accueillons une nouvelle année, nous nous rappelons toujours la grandeur d’âme de la nation chinoise qui se transmet depuis des millénaires. Elle nous conforte dans notre confiance dans la marche en avant.





La Chine d’aujourd’hui est une Chine étroitement connectée au monde. Durant l’année écoulée, j’ai accueilli à Beijing beaucoup d’amis, anciens et nouveaux, et je me suis aussi rendu à l’étranger pour présenter les propositions de la Chine. Les changements inédits depuis un siècle se poursuivent à un rythme accéléré et le monde est loin d?être tranquille. Nous attachons depuis toujours un grand prix à la paix et au développement, ainsi qu’à nos amis et partenaires. Nous nous tenons fermement du bon côté de l?Histoire et du côté du progrès de la civilisation humaine et nous efforçons de contribuer par la sagesse et les solutions chinoises à la cause de la paix et du développement de l?humanité.





Après la clôture du XXe Congrès national du PCC, je me suis rendu à Yan?an avec mes collègues pour revivre les moments glorieux du passé où le Comité central du Parti avait réussi à vaincre des difficultés extrêmes dans les années 1930 et 1940, ainsi que la force d?esprit des communistes de l?ancienne génération. Comme je l?ai souvent dit, l’adversité rend fort, tout comme le polissage affine une pièce de jade. Au cours des cent ans écoulés, face aux adversités et défis énormes, le PCC a parcouru un chemin aussi rude que grandiose. À nous de continuer d?aller de l?avant et de persévérer dans l’effort pour ouvrir de plus belles perspectives à la Chine de demain.





La Chine de demain sera une Chine où l’effort crée le miracle. Le poète chinois Su Shi a dit : « Osez le plus difficile pour aller le plus loin possible », qui veut dire que nous devons relever les défis les plus sérieux pour embrasser les idéaux les plus nobles. Aussi long que soit le chemin, nous atteindrons la destination à pas assurés. Aussi difficile que soit la mission, nous la réussirons avec des actions solides. Tant que nous aurons la volonté inébranlable à l’instar de Yugong qui déplaça les montagnes devant sa maison et la ténacité inflexible comme l?eau qui creuse goutte à goutte la pierre, et travaillerons concrètement et solidement pour aller loin pas à pas, nous réussirons assurément à transformer les objectifs grandioses en une belle réalité.





La Chine de demain sera une Chine où la force vient de l’unité. Dans un pays aussi grand que la Chine, il est naturel que chacun ait des aspirations et des points de vue différents. Il est important de réunir le consensus à travers des échanges et des consultations. Lorsque les plus de 1,4 milliard de Chinois sont unis dans la même volonté et le même engagement et travaillent solidairement, il n’y aura pas de missions impossibles ni de difficultés insurmontables. Les deux rives du détroit de Taiwan sont d’une même famille. Nous espérons du fond du cœur que nos compatriotes des deux côtés travailleront dans la même direction et avanceront main dans la main au service du bien-être de la nation chinoise sur le long terme.





La Chine de demain sera une Chine où l’espoir réside dans la jeunesse. L’épanouissement de la jeunesse fait la prospérité du pays. Le développement de la Chine dépend du courage et de l’engagement des jeunes Chinois. La jeunesse est pleine de vitalité et d’espoir. Les jeunes Chinois ont à cultiver un dévouement pour la patrie et à rechercher le progrès pour faire rayonner leur jeunesse dans l’esprit pionnier et se mettre à la hauteur de notre temps et de la splendeur de la jeunesse.





Au moment où je parle, nombre de Chinois sont encore au travail. Je les en remercie sincèrement ! La cloche du Nouvel An sonnera dans quelques heures. Accueillons ensemble les premières lumières du soleil de 2023, avec l’aspiration à un avenir meilleur.





Que notre patrie jouisse de la prospérité et son peuple, du bonheur ! Que le monde soit en paix et en tranquillité ! Je vous souhaite à tous une très bonne année et un grand succès en 2023 !