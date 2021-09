Yémen: affrontements meurtriers autour de la ville de Marib, au moins 100 morts

Au moins 100 combattants, dont 68 rebelles houthis et 32 membres des forces pro-gouvernementales, ont été tués ces dernières 48 heures dans des affrontements autour de la ville de Marib, dernier bastion loyaliste dans le nord du Yémen, ont déclaré, mercredi 29 septembre, des sources militaires gouvernementales.



Des centaines de combattants de tribus locales ont rejoint les rangs des forces gouvernementales pour repousser l'avancée des Houthis, annoncent des sources militaires gouvernementales, qui précisent que la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite a mené plusieurs frappes aériennes pour appuyer les loyalistes. Le bilan d'une centaine de victimes a été confirmé par des sources médicales. Les rebelles houthis, qui communiquent rarement sur leurs pertes, ont confirmé que 59 raids aériens avaient frappé Marib au cours des dernières 48 heures, selon la chaîne pro-rebelles Al-Massirah.

Marib, la cible des Houthis depuis février



Les rebelles proches de l'Iran tentent depuis février d'arracher Marib. La prise de la ville leur donnerait le pouvoir sur tout le nord du Yémen, qu'ils contrôlent déjà largement. Ces dernières semaines, les Houthis ont intensifié leur campagne, les combats ayant fait des centaines de morts. Selon les observateurs, les rebelles houthis seraient en passe de changer le cours de la guerre au Yémen en se rapprochant progressivement de Marib, chef-lieu de la région éponyme, riche en pétrole et géographiquement stratégique, entre le nord et le sud.



La guerre au Yémen a éclaté en 2014 avec la prise de la capitale Sanaa (nord) par les rebelles. Depuis, le conflit a provoqué la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU, avec des millions de déplacés et une population au bord de la famine.