Yémen : Cinq employés de l’ONU enlevés dans le Sud

La coalition a annoncé avoir détruit « un système de communication utilisé pour faire fonctionner des stations de contrôle de drones ».



La coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen a annoncé, lundi 14 février, avoir détruit un système de communication utilisé, selon elle, pour des attaques de drone des rebelles houthistes et situé près du ministère des communications à Sanaa.



Riyad intervient au Yémen voisin depuis 2015 pour appuyer les forces progouvernementales contre les houthistes. Soutenus par le grand rival des Saoudiens, l’Iran, ces insurgés contrôlent une grande partie du nord du Yémen, dont la capitale, Sanaa.





« Nous avons détruit un système de communication utilisé pour faire fonctionner des stations de contrôle de drones, a annoncé la coalition, citée par l’Agence de presse saoudienne (SPA), agence officielle du royaume. Les houthistes utilisent le ministère des communications et des technologies de l’information à Sanaa pour des opérations hostiles. »





Une attaque en « réponse » à celle de jeudi



Un correspondant de l’Agence France-Presse (AFP) à Sanaa a confirmé les frappes aériennes de la coalition ciblant plusieurs zones de la capitale, dans les alentours du ministère. Il n’était pas possible de déterminer l’existence de victimes dans l’immédiat.



C’est la première fois que l’alliance dirigée par l’Arabie saoudite cible un ministère civil, n’ayant jusqu’ici attaqué que le ministère de la défense.



Selon la coalition, les raids de lundi ont été lancés en « réponse » à l’attaque, jeudi, de l’aéroport d’Abha, situé dans le Sud-Ouest saoudien, près de la frontière avec le Yémen. La coalition avait alors annoncé des « mesures fermes » après que douze civils avaient été blessés par des fragments de drone tombés sur cet aéroport, l’attaque déjouée par la défense saoudienne ayant été revendiquée par les rebelles yéménites.





« Les houthistes utilisent les ministères de l’Etat pour lancer des opérations hostiles », s’est justifiée la coalition, qui avait averti les civils au préalable, afin qu’ils évacuent les lieux.