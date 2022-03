Yvan Colonna : trois semaines après son agression en prison, il est mort

Le 2 mars dernier, Yvan Colonna a été placé dans un état de mort cérébrale après avoir été grièvement blessé par un autre détenu de la prison d'Arles. Celui qui a été reconnu coupable de l'assassinat du préfet de Claude Erignac est décédé à l'hôpital ce lundi 21 mars.



Cela faisait près de trois semaines qu'il était dans le coma. Yvan Colonna s'est éteint ce lundi 21 mars, à Marseille, ont indiqué plusieurs sources concordantes à nos confrères du Parisien. "La famille d'Yvan Colonna confirme son décès ce soir à l'hôpital de Marseille. Elle demande que son deuil soit respecté et ne fera aucun commentaire", a commenté Me Patrice Spinosi auprès de l'AFP. Le mercredi 2 mars au matin, Yvan Colonna a été pris pour cible par Franck Elong Abe, 35 ans, à la prison d'Arles. Condamné pour l’assassinat du préfet de Corse-du-Sud, Claude Erignac, en 1998, le militant indépendantiste a été agressé par son codétenu d'origine camerounaise alors qu'ils se trouvaient sans surveillance dans une salle de sport. Il a "pendant plus de huit minutes (...) porté des coups violents à la victime" et "mis en oeuvre des techniques de strangulation et d'étouffement, y compris en utilisant des sacs poubelle et des serviettes." Suite à cette agression, son pronostic vital était engagé.





Pour rappel, l'agression d'Yvan Colonna a provoqué de violentes manifestations en Corse. Et pour cause, depuis un moment, le célèbre détenu réclamait son rapprochement dans une prison de l'île. En colère, la famille d'Yvan Colonna a dénoncé "des fautes de surveillance de l'administration pénitentiaire." Dans un communiqué paru le 5 mars dernier, les proches d'Yvan Colonna ont fait savoir qu'ils sont "restés sans nouvelles de son état pendant de longues heures, très longues heures et nos demandes à la prison d'Arles sont restées sans réponse." Dans la foulée, le procureur national antiterroriste a annoncé lors d'une conférence de presse qu'une information judiciaire pour "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste" allait être ouverte.